الوادي: مستفيدو التحصيصات السكنية بالرقيبة يطالبون بتسوية وضعيتهم

رفع مستفيدو من التحصيصات السكنية المقدر بـ400 تحصيصة ببلدية الرقيبة، طلبا رسميا بضرورة تسريع الإجراءات العالقة، والتي لا تزال على حالها منذ استفادتهم سنة 2014.

المستفيدون أكدوا على جملة من المطالب أبرزها تسبيق الشطر الأول من الدعم الريفي المخصص في ذات التحصيصة، خاصة مع الظروف الحالية التي تضرر من خلالها كل الأطراف.

وأكدوا أن التحصيصات لا تزال تنعدم فيها كل سبل التهيئة، التي تسهل إنجاز مساكنهم.

ومن جهة أكد ممثل عن المستفيدين أن وضعيتهم تأزمت في ظل أن أغلبهم يعاني من الكراء طوال عقود، ولم تسرع الإجراءات الإدارية التي تسمح لهم بالإنطلاق في عملية البناء.

في حين التقى ممثلي التحصيصة مع السلطات المحلية التي أكدت لهم رفع انشغالهم والتسريع في الإجراءات في أقرب الأجال ودراسة الملف بعد إرسال لجنة ولائية لمعرفة كل النقائص والمشاكل التي تعيق سيرورة التحصيصات بكل البلديات الولاية.

للإشارة، فإن والي الولاية أكد لأصحاب التحصيصات أن ميزانية المشروع موجودة وأنها ستعرف دحرجة هذا الملف بشمل نهائي في القريب العاجل.