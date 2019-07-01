الوادي.. مستفيدو التحصيصات السكنية يحتجون ببلدية حساني عبد الكريم

احتج العشرات من المستفيدين من 565 تحصيصة سكنية، هذه التحصيصات السكنية المخصصة للبناء ببلدية حساني عبد الكريم أمام مقر البلدية رافعين شعار بركات خمس سنوات من الإنتظار.

كما طالبوا بالتعجيل في تهيئة وتسوية ملفاهم وثراراتهم العالقة طوال هذه الفترة، وأكد المحتجون على ضرورة وضع حد لهذه التماطل الغير مفهوم.

خاصة أن أغلب المستفيدين حرموا من كل أنواع السكن وأغلبهم انهكتكم الكراء أو السكن وسط منزل عائلي بات لا يستوعبهم.

ومن جهته رئيس البلدية نور الدين مقرود، أكد لـ “النهار” على الأمر فعلا طال أمده، مؤكد على تحريك الملف باجراء التحقيق من البطاقية السكن.

ولا يزال الأمر عالق في التحقيق الإداري لدى وكالة العقارية والمحافظة العقارية حتى يتم اصدار القرارات، كما تم رفع ملف تسوية الأراضي المخصصة لهذه القطع للتهيئتها على القريب العاجل .