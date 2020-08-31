الوادي.. مصالح الـ “BRI” توقف مروّج الحبوب المهلوسة

تمكن خلال اليومين الأخيرين عناصر فرقة البحث و التحري بأمن ولاية الوادي من وضع حد لنشاط مروج المؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن المشتبه فيه كان ينشط بوسط مدينة الوادي وتم حجز أزيد من 165 قرص مهلوس.

وأضاف البيان، أن العملية قام بها عناصر الفرقة عقب إستغلال معلومات تفيد برصد شخص في العقد الثاني من العمر.

وينحدر المشتبه فيه من إحدى بلديات الولاية ضبط بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة ينوي ترويجها مستعملا سيارة سياحية.

من جهتها باشرت عناصر الفرقة جمع المعلومات عن الشخص والترصد له، ليتم توقيفه بأحد الأحياء التي كان دائم التردد عليها.

وبعد التفتيش الدقيق لكل أجزاء المركبة تم العثور على كميات من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 165 قرص من نوع (اكستازي).

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية.