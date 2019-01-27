الوادي : مصرع شخصين وجرح 4 في حادث مرور بين تندلة وسيدي خليل

الحادث وقع حافلة تعمل على خط سطيف ورقلة وسيارة سياحية.
توفى شخصين وجرح 4 أشخاص اخرين في حادث مرور وقع بين بلدية تندلة وسيدي خليل في الوادي.
الحادث وقع حافلة تعمل على خط سطيف ورقلة وسيارة…
خلف حادث مرور خطير أمسية اليوم بمدخل بلدية تامسة جنوب ولاية المسيلة وقع بين سيارة نفعية و شاحنة 3 وفيات من بينهم امراة و جريح…
إحتج اليوم العشرات من عمال مركز الراحة والاستقبال التابعة لمديرية التربية في سيدي بلعباس امام مقر الولاية.
بسبب طردهم من العمل مطالبين والي الولاية بحل مشكلتهم.
ومن…
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