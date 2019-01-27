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الوادي : مصرع شخصين وجرح 4 في حادث مرور بين تندلة وسيدي خليل

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الوادي : مصرع شخصين وجرح 4 في حادث مرور بين تندلة وسيدي خليل الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

توفى شخصين وجرح 4 أشخاص اخرين في حادث مرور وقع بين بلدية تندلة وسيدي خليل في الوادي.

الحادث وقع حافلة تعمل على خط سطيف ورقلة وسيارة سياحية.


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