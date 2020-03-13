الوادي.. مصلحة الإستعجالات بالدبيلة تنفي خبر تسجيل حالة إشتباه بفيروس كورونا

نفت مصلحة الإستعجالات بمدينة الدبيلة بولاية الوادي خبر تسجيل حالة إشتباه بإصابة لفيروس كورونا.

وأفادت المصلحة، اليوم الجمعة في بيان لها، أن الخبر مجرد إشاعة تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي، لتواجد شتبه في إصابته بكورونا.

من هتها فند مدير الصحة بالولاية الامر واكد ان الحالة لجزائري قاطن في بلدية حساني عبد الكريم كان في تونس منذ 19 يوم.

وأكد أن حالته لا تتوافق مع مرض كورونا وهو مجرد زكام حاد فقط، ولا يعد حتى اشتباه بفيروس كورونا.

مع ذلك تم رفع عينات لمعهد باستور للتأكد، رغم ان الحالة بعيدة كل البعد عن الوباء.

وقال مدير الصحة بالوادي أن قنوات التواصل مفتوحة داعيا للضبط النفس في نقل الاخبار في ظل هذه الازمة.