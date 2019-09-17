الوادي: مصلو مسجد طارق بن زياد يحتجون ويطالبون برحيل الإمام

إحتج العشرات من المصلين بمسجد طارق بن زياد، أمام مقر مديرية الشؤون الدينية بالوادي، للمطالبة بحلول للمشاكل مع إمام المسجد والمطالبة برحيله.

وأرجع المحتجين الأسباب، لجملة من المشاكل التي أثرت على السير الحسن لمسجد طارق بن زياد.

وجاء في رسالة الشكوى، أن الإمام كثير التغيب في الصلوات الخمس، ويتأخر في الصلوات التي يحضر فيها.

وطالب المحتجون بإستبدال الإمام، والذي ولدت تصرفاته، حالة من التذمر والإستياء لدى المصلين.

ناهيك على اتباع بعض الأطراف بالمسجد، سياسة الترهيب والتخويف تجاه المصلين.

ووصل الأمر إلى عدم رفع آذان الجمعة يوم 6 سبتمبر، بسبب اشتداد الخلاف بين موالي الإمام والرافضين له.

وطالب المحتجون، مدير الشؤون الدينية، التدخل وإرجاع الاستقرار إلى المسجد من جديد.