الوادي.. مفصولون من عملهم لأكثر من 20 سنة يحتجون ويطالبون بإعادتهم

أقدم اليوم الإثنين، العشرات من المفصولين من عملهم في قطاع التعليم، لأكثر من 20 سنة بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.

المحتجون تم فصلهم من مناصبهم منذ أكثر من 20 سنة بتعليمة سياسية من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، داست على مرسوم رئاسي بعد قانون المصالحة الوطنية .

المحتجون دخلوا السجن لسنوات وتم تبرئتهم قضائيا، إلا انهم اصطدموا بفصلهم من العمل والتضييق عليهم حتى في حياتهم اليومية .

بدر الدين زيغود أحد المفصولين الذين تحولت حياته رأسا على عقب بعد أن زاول مهامه في سلك التعليم في سنوات الجمر والإرهاب في مناطق معزولة ونائية من أجل تنوير الأجيال وجد نفسه في السجن ثم الفصل من العمل.

وتحول بدر الدين من مربي أجيال إلى عامل يومي، وحتى حمال في سوق الخضر والفواكه من ضمان لقمة عيش أبناءه.

وطالب المحتجون بضرورة تطبيق قوانين الجمهورية، وإعادة الإعتبار لهم خاصة أن صاحب قرار الفصل يقبع في الحراش معبرين أن حالتهم أحد المظالم التي كانوا ضحاياهم بالمئات في وقت مضى .