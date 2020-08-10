الوادي: مقتل شاب بسيف بحي 08ماي بعاصمة الولاية

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الوادي: مقتل شاب بسيف بحي 08ماي بعاصمة الولاية
بقلم عبد العالي رحومة

اهتز الشارع المحلي بولاية الوادي على قتل شاب في العشرينيات من العمر باستعمال سيف بحي الثامن ماي بعاصمة الولاية .

وتعود سبب الوفاة إلى نشوب شجار بين الضحية وشاب اخر لم تتبين اسبابه الحقيقية وهي قيد التحقيق لدى الجهات الامنية المختصة، انتهى باستعمال الشاب لسيف.

ليقوم بعدة ضربات اخطرها على مستوى الرقبة. ورغم تحويل المصاب إلى الاستعجالات الطبية بذات الحي والتي لفظ فيها انفاسه الاخيرة متاثرا بعمق الجرح وخطورتها.

وفتحت عناصر الامن تحقيقات معمقة لمعرفة تفاصيل واسباب الحريمة التي اهتز لها كل سكان مدينة الوادي والولاية عموما.


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