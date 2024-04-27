الوادي: مقتل شاب بطلق ناري بقرية الجديدة بلدية الدبيلة

اهتز الشارع المحلي لولاية الوادي على وقعت جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في عمر الزهور . أين لقي شاب مصرعه في جريمة قتل شنعاء بطلق ناري بقرية الجديدة بلدية الدبيلة شرق عاصمة الولاية.

وحسب ماذكرت مصادر مقربة للنهار ان تم إطلاق ناري من سلاح ناري” محشوشة” بندقية صيد على مستوى الصدر لتردي الشاب قتيلا .

وينحدر المقتول من بلدية المقرن المجاورة للقرية . وانتشرت عناصر الدرك وفتحت تحقيقات معمقة حول اسباب و تفاصيل الجريمة التي لا تزال غامضة لحد اللحظة .