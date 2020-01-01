الوادي.. مقتل طفل بصعقة كهربائية

لقي طفل يبلغ من العمل 9 سنوات حتفه بصعقة كهربائية بعمود لنقل الكهرباء بحي الشهداء بعاصمة ولاية الوادي.

الحادثة خلفت حالة من الغليان الرهيب وسط السكان الحي التي تعد الحالة الثلاثة على التوالي في وقت وجيز.

وحملت العائلة المسؤولية للمديرية التوزيع الكهرباء والغاز وكذا البلدية والتي تم ابلاغها بالخطر دون تحرك منها.

الحادثة حسب شهود عيان وقعت اثناء صعود الطفل عبر العمود الكهربائي الذي تنعدم بيه شروط الامن وكابل الصدمات الارضية لاسترجاع الكرة من احد الاماكن المحاطة ليصعق ويلفظ انفاسه في عين المكان.

واكدت عائلة الطفل عمران خالدي انها لا تريد اي تعويض بالمقابل تريد ان يكون ابنها اخر الضحايا الاعمدة الكهربائية التي باتت تزرع الرعب في سكان الحي.