الوادي.. مقصيون من إعانة رمضان يحتجون ويطالبون بفتح تحقيق

احتج العشرات من المقصيين من الاستفادة من إعانة رمضان ببلدية الوادي أمام مقر المجمع الإداري.

حيث لم تصل مبالغ المساعدات المالية والمقدرة هذا العام ب6 ألاف دينار جزائري إلى أغلب المحتاجين.

ورفع المحتجون شعارات تطالب والي الولاية بالتحقيق في قوائم المستفيدين التي شملت حسبهم استفادة عدة أشخاص أكثر من مرة.

إضافة إلى عدم وصول الأموال عبر الحوالات البريدية بل أن بعضهم أكدت له مصالح البريد أن أمواله تم صرفها للأشخاص آخرين.

ومنهم من وجد اسمه في البلدية ضمن المستفيدين فيما شطب في قوائم المسلمة للبريد، ما يؤكد وجود تلاعب في القوائم حسبهم.

وأضاف المحتجون الذين يعتبرون أغلبهم من الفئة الهشة والفقيرة جدا، وبعضهم لا يستطيع العمل بسبب الإعاقة.

أنهم استفادوا العام الماضي وقاموا بتحيين الملفات هذا العام وفق ما طلب منهم لكن حرموا من قفة رمضان ووصل الحديث حتى إلى أن مبلغها تم خصمه ليصل إلى 4450 دج فقط.