 الوادي.. مقصيون من التنقل لمصر يطالبون بفتح تحقيق في القائمة

ستنطلق، مساء اليوم الخميس، طائرة عسكرية محملة بأنصار الخضر انطلاقا من مطار قمار بولاية الوادي.

العملية التي شكلت موجة غضب شعبية من قبل الراغبين في التنقل وحضور النهائي الكان، بسبب طريقة التستر الكبيرة التي عرفتها، بالرغم من الاتصال بمديرية حولها الا انها قوبلت بعدم معرفة اي تفاصيل وأن كل شيء يتم على مستوى مركزي بالعاصمة .

فيما تّم اكتشاف أنّ العملية تمت في سرية تامة عبر الاتصال بالهاتف من المقربين على أن يتم احضار جواز سفر وصورتان شمسيتان لاتمام الاجراءات في سرية تامة.

وطالب المقصيون من العملية بضرورة فتح تحقيق في الانتقاء، خاصة أنّ الكثير من الولايات أجرت العملية في شفافية مطلقة باجراء عملية قرعة بحضور الراغبين في السفر لأرض الكنانة وحضور النهائي.