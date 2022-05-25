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الوادي: منتجو الحبوب بالشكشاك يحققون إنتاج وفير رغم قساوة الظروف

بقلم النهار أونلاين
الوادي: منتجو الحبوب بالشكشاك يحققون إنتاج وفير رغم قساوة الظروف
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