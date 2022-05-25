قناة النهار الوادي: منتجو الحبوب بالشكشاك يحققون إنتاج وفير رغم قساوة الظروف بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2022 - 22:20 شارك غرِّد أرسل 12 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/CrjZf اقرأ أيضا بوفاريك..من مدينة البرتقال والزلابية الى مدينة الإهمال واللامسؤولية قناة النهار 24 ماي لقاء خاص مع الممثلة القديرة "مليكة بلباي" من مهرجان إيمدغاسن قناة النهار 16 ماي أهم ما خلص إليه الإجتماع الخاص لمجلس الوزراء قناة النهار 19 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يرفع يده ويدعي على كل من يرمي التراب في الطريق قناة النهار 19 ماي الطارف : تحضيرات على قدم وساق لإستقبال 4 ملايين سائح هذه الصائفة قناة النهار 24 ماي سيارات إي 10 الأكثر عرضة للسـ رقة .. هذا مايجب القيام به من أجل تأميبنها قناة النهار 08 ماي فاسألوا: الغضب من الشيطان قناة النهار 21 ماي أجواء مستقرة وحارة بداية من يوم الأحد على هذه المناطق قناة النهار 06 ماي باتنة: تصليح وتركيب أجهزة التبريد والتدفئة..مشروع ناجح لشباب تحدى الواقع قناة النهار 18 ماي الشيخ النوي: سكان الأزهرية في تيسمسيلت في حاجة ماسة إلى مدرسة قرآنية ويوجهون نداءا للمحسنين قناة النهار 24 ماي