الوادي: منح 24 قوقعة سمع لفائدة أبناء الجنوب 

منحت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، المؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني بالوادي 24 قوقعة سمع من المنتظر أن تركب لأطفال فاقدي السمع بالجنوب الكبير .

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها، حيث كان في السابق يقوم أهل المريض بشراء القوقعة وتتكفل المؤسسة الطبية بتنسيق مع المستشفيات الجامعية في الشمال بتركيبها، إذ يصل سعر الواحدة منها إلى ما يفوق 280 مليون سنتيم.

وضع أثقل كاهل أهل المريض الذي يشترط أن لا يتعدى عمره 5 سنوات وإلا فإن نسبة نجاح الاستماع لدى المريض تعتبر قليلة جدا وهو ما يفرض إعاقة دائمة.

ما جعل العائلات تضطر إلى شرائها والاستعانة بالجمعيات الخيرية.،وحتى بيع منازلها من أجل تساهم في علاج لأطفالهم.

قامت مصالح مستشفى بن عمر الجيلاني بتنسيق مع الجمعيات الخيرية التي تهتم بجانب فقدان السمع لتقوم بإحصاء عدد المرضى المعوزين والذين لا يمكنهم توفير الجهاز لأبنائهم، بأي شكل من الأشكال.

ويشرف عن العمليات المقرر انطلاقها بداية من نهاية هذا الأسبوع أستاذة ودكاترة مختصين من المستشفى الجامعي بجاية ووهران وبني مسوس وممثل عن وزارة الصحة.

فيما بات هذا اختصاص زراعة القوقعة وتركيب المفاصل وعدد من الاختصاصات الأخرى نموذج في ولاية الوادي لتحكم الكوادر الطبية في مثل هذه العمليات المعقدة.

واحتلت المؤسسة الاستشفائية بن عمر جيلاني المرتبة الأولى وطنيا في عدد التوأمة الطبية خلال 3 سنوات الأخيرة وتهدف التكوين أطباء المنطقة وتقريب العلاج للمرضى بالجنوب.