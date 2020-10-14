الوادي.. منطقة حدودية حرة للأنشطة الإقتصادية قريبا

سيتم قريبا إنشاء منطقة حدودية حرة للأنشطة الإقتصادية على مستوى إقليم بلدية “الطالب العربي” الحدودية بالوادي.

كشف رئيس المجلس الشعبي لولاية الوادي، ابراهيم دويم، اليوم الأربعاء، عن إنشاء منطقة حدودية حرة للأنشطة الاقتصادية في القريب، على مستوى إقليم بلدية الطالب العربي الحدودية المتاخمة للحدود التونسية.

وأشار إبراهيم دويم، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن إنشاء هذه المنطقة الحدودية الحرة بهذه الولاية يأتي في إطار مشروع استحداث مناطق حرة حدودية للأنشطة الاقتصادية.

وأضاف ذات المتحدث أن تنصيب المنطقة على مستوى أقاليم خمس ولايات جنوبية حدودية، الوادي وتمنراست وتندوف وإيليزي وأدرار، يأتي بهدف ترقية فرص الاستثمار الوطني.

وأوضح المسؤول أنه جرى إختيار الأرضية لتجسيد هذا المشروع الإقتصادي الواعد بمنطقة، بئر بوعروة، الواقعة بمحاذاة المعبر الحدودي الطالب العربي والتي تتربع على مساحة قوامها 500 هكتار قابلة للتوسع إلى 2.000 هكتار.

وستسمح طبيعة الاستثمارات المدرجة ضمن أنشطة المنطقة الحرة الحدودية للراغبين في ولوج عالم الاستثمار المنتج بممارسة عشرة أنشطة اقتصادية من شأنها دعم مشاريعهم الاستثمارية، حسب ذات المسؤول.