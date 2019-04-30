الوادي : موظفو الدائرة وعائلة الموظف الموقوف يحتجون ويطالبون بمعاقبة الفسادين

إحتج عشرات من موظفي وعائلة الموظف الذي تم ايداعه الحبس على ثمة التحقيق امام محكمة الوادي، على تهمة تزويرمحررات ادارية.

المحتجون طالبوا الجهات القضائية بضرورة ردع الفسادين وان الموظف معروف لدى العام والخاص بالنزاهة وحبه للعمل .

وان الملف قيد التحقيق أمضي من قبل رئيس الدائرة عندما كان الموظف في العطلة مستغلين فترة غيابه لتمرير الملف نظرا لرفضه تمريره.

وعبر الكثير على غضبهم من قرار ايداعه للخبس على ثمة التحقيق فيما تم اعطاء الرقابة القضائية للرئيس الدائرة الذي أمضى في الملف.

وجاء هذه القرار بناءا على تلفونات تم تغيير قرار الايداع الى الرقابة القضائية .

المحتجون اكدوا ان الموظف معروف بنزاهته وانه كان يتنقل من والى عاصمة الولاية انطلاقا من بلدية البلدية مشيا على الاقدام.

ومعروف بالتعفف والصرامة في العمل اضافة الى انه لا يشغل رئيس مصلحة حفظ البيانات بل مجرد عون فقط .