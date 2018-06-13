الوادي: مير يتكفل بنقل وإطعام مترشحين مسابقات التربية من الولاية المنتدبة المغير

في مبادرة متميزة تكفل ناصر عرجون رئيس المجلس البلدي لبلدية إسطيل شمال عاصمة الولاية بالتكفل بتوفير حافلات خاصة لنقل مترشحي في مسابقة التوظيف التربية بعد اللغط الكبير وحالة الغليان لتنقل أزيد من 6000 مترشح من الولاية المنتدبة المغير نحو عاصمة الولاية الوادي على مسافة 170 كلم،

مطالبين الجهات الرسمية بضرورة خلق مراكز امتحان في ظل التعداد الهائل للمترشحين وعدم استيعاب العدد الكبير، إضافة الى الحرارة الكبيرة وتزامن الامتحان مع الشهر الفضيل.

كما تم التنسيق مع جمعية تآزر الخيرية بكونين لإفطار كل المترشحين وضمان خدمات لهم والعودة للولاية المنتدبة التي تضم 9 بلديات كبرى في أحسن الظروف.

للإشارة فان جهة رسمية أكدت للنهار ان خلق مراكز امتحان في الولاية المنتدبة شكل خلل اكبر أين وجد المترشحين نفسهم مجبرون على التنقل من الوادي البلدية جامعة 120 كلم ومترشحين من جامعة في الوادي بحكم التوزيع المركزيK

ويبقى على التفكير الجدي في تصنيف الملفات وعلى أن يكون التوزيع المترشحين محليا لتسهيل على المترشحين اجتياز المسابقات في أحسن الظروف وتقليل معاناة السفر .