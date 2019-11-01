الوادي : نجاة عائلة مكونة من 8 أفراد بعد إنهيار مسكن بحي الإستقلال

نجت عائلة مكونة من 08 افراد باعجوبة من الموت المحقق بعد انهيار سقف وجدران الغرف التي كانوا داخلها بحي الاستقلال المعروف بحي النزلة بعاصمة الوادي.

المسكن المنجز بالجبس المحلي وآيل للسقوط في أي لحظة على رؤوس ساكنيه في أي لحظة .

فيما أكدت افراد العائلة انهم حرموا من الاعانة الخاصة بالسكن الهش رغم إحصاءه منذ 2007 من السكانات الهشة.

والتي تشكل خطر على سكانه، ولم يتم توجيه اعانة للسكن الهش له، في ظل عجزهم على بناءه.

فيما تم توقيف هذا النوع من السكن، وحرمان عاصمة الولاية من السكن الريفي.

وهو ما ألغى كل إحتمالية تقديم أي إعانة الخاصة بالسكن خاصة ان فصل الشتاء على الابواب ومضاعفة الخطر مع هطول الأمطار .

للإشارة فإن ولاية الوادي أحصت ازيد من 40 الف سكن هش وتعد الولاية الاولى في هذا النوع.