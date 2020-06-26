الوادي: نجاة عائلة مكونة من 8 أفراد بعد سقوط سقف بقمار

نجا 8 أفراد بأعجوبة من الموت الحقيقي ببلدية قمار في الوادي، اليوم الجمعة، بعد سقوط سقف منزلهم العائلي.

وحسب مصادر النهار اون لاين، فإن الأفراد الثمانية من عائلة واحدة أصيب بعضهم بكسور والبعض الآخر بجروح .

وقد تدخت مصالح الحماية المدنية، أين تم نقل المصابين على جناح السرعة للإستعجالات الطبية بقمار.

فيما تشردت العائلة في الفناء في ظل هذه الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحاولوا انقاذ ما تبقى من المعدات المنزلية.

وضع لاطالما ناشدت العائلة بضرورة التدخل العاجل لانقاذهم من الموت الحقيقي، والتي لم يتم الاستجابة لهذا الطلب المؤجل الى اشعار آخر.