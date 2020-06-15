الوادي: نجاح تجربة التريتيكال بديل للشعير بمردودية مضاعفة بالصحراء

تتواصل ابداعات ونجاحات فلاحي وادي سوف في تحدي الصحراء وقساوتها في شتى المحاصيل والمنتوجات الزراعية .

وعرفت هذه المرة نجاح تجربة التريتكال، وهو منتوج بديل لمادة الشعير، أثبت نجاحه بعد وضعه حيز التجربة العلمية الميدانية، من قبل الدكتور أحمد علالي عن جامعة حمة لخضر بالوادي.

التريتكال يتميز بإرتفاع الوحدة العلفية ب 1.7%مقارنة بالشعير، ومقاوم للجفاف، مقاوم للملوحة يصل طوله إلى 1.5 متر، ولا ينكسر مع الرياح ساقه سميك مقارنة بالشعير، له قابلية للتخزين جاف وأخضر، كما يعد من المحاصيل التي لا تستهلك كميات كبيرة من الماء، وسريع النضج .

ويعد التريتكال مادة فعالة في إنتاج العلف للمواشي، وذو قيمة غذائية عالية، كما يمكن أن يدخل في إنتاج الفرينة الدقيق اللين، وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة استيراد هذا النوع من الشعب التي أرهقت الخزينة العمومية.

لهذا النوع من المنتوجات فوائد كثيرة التي تعمل على زيادة إدرار الحليب، وزيادة الخصوبة عند الحيوان، ويمكن استهلاكه من قبل البشر بإضافته للسميد بنسبة 40 ٪.

ويعد التريتيكال ذو مردودية عالية، اين يصل البعلي من50 إلى 60 قنطار في الهكتار، والمسقي من80 إلى 100 قنطار في الهكتار.