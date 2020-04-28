الوادي: نجاح تجربة زراعة الموز وسط النخيل ومطالب بتوسعه

من عمق الصحراء الجزائرية داخل هذا البستان ببلدية المقرن ولاية الوادي، نموذج آخر للتميز والابداع الفلاحي بنجاح تجربة زراعة الموز.

تجربة أكدت نجاحها التام وسط النخيل الذي وفر لها جو ملائم من الرطوبة مع توفر الماء فكانت النتائج باهرة والمردودية عالية .

بدأت مرحلة الجني التي دخلت بعد مرور هذه الفترة. تجربة زراعة الموز بدأت ضربا من الخيال في بداية الامر، لكن باتت واقع ملموس الان.

ويرى المختصون ضرورة إستغلال تواجد النخيل بكثرة وزراعة شجرات الموز بين النخيل، يعزز نجاح زراعة الموز ومرودوديتها، وهي بوابة للاستثمار الفلاحي بالمنطقة التي تفوق نخيلها 04 ملايين نخلة .

تجربة ثمنتها الغرفة الفلاحية التي رات ان يتم تعميم هكذا تجارب بالمنطقة الصحراوية، ودمج هذا النوع من الزراعة مع الموجود .

مثل هكذا تجارب يمكن تحفيزها وتوسع زراعتها، وهو من شأنه تقليل من قيمة الإرادات في هذه النوع من الفاكهة.