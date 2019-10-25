الوادي : نحو غرس 18 الف شجرة بالولاية المنتدبة المغير

شكل برنامج شجرة لكل مواطن تحدي لكل فعاليات المجتمع المدني بالولاية المنتدبة المغير وكل الفاعلين لغرس 18 الف شجرة يكون افضل احتفال تزامنا مع العيد اندلاع الثورة التحريرية.

اين انطلقت من الحديقة النباتية المحاذية للطريق الوطني رقم 03 والتي ستفتح هما قريب في وجه العائلات المغيرية لتكون متنفس لها.

اضافة الى نموذج بيئي للشجرة الاخضار على ان تشمل العملية كل الاحياء والشوارع لاضفاء سيمة خاصة على الولاية المنتدبة التي تستعد لتكون ولاية البيئة والغطاء الاخضر .

وتضاف لازيد من 02 ملايين و500 الف نخلة التي تحيط بالمنطقة .