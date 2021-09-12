 الوادي.. نساء الرقيبة يبادرون بتكريم الزي الأبيض

في مبادرة مميزة قامت نساء الرقيبة متمثلة في الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مكتب بلدية الرقيبة، بمفاجأة خاصة للطاقم الجيش الأبيض. وهذا تزامنا مع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، التي سهر عليها العملية بكل قرى ومداشر.

وتعكس المبادرة، مدى العرفان لما يقدمه الطاقم الطبي خلال فترة وباء كورونا. كما تم تكريم خاص للجمعيات ذوي الاحتياجات والهمم التي بذلت كل الجهود في توفير المكثفات. والوقوف جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبيبة وأهالي المرضى.