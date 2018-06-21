الوادي.. هذه تفاصيل توقيف شبكة الملثمين الإجرامية التي إعتدت على سواح تونسيين

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك بالوادي، من توقيف عصابة وشبكة اجرامية ملثمة تتكون من 10 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 23 الى 37 سنة.

حثيات التوقيف بعد اعتداء الشبكة باستعمال اسلحة بيضاء وقطع الطريق بين الوادي وحاسي خليفة في قرية الحصين ببلدية الطريفاوي والاعتداء على مرحلتين على مركبتين من الأشقاء التونسيين كل مركبة بها 4 أفراد .

أين فعلت قوات والدرك مخطط أمني ونصب كمين محكم تم من خلالها توقيف أفراد عن أثر الشبكة الواحد تلو الأخر وتوجيه الملف للجهات قضائية،

التي أعطت أمر بتفتيش المنازل الأشخاص تمكنت من خلالها من إسترجاع المسروقات، إضافة إلى مبالغ مالية من العملة الصعبة واسلحة بيضاء مختلفة الاحجام والأشكال، وحجز ثلاث مركبات تستعمل في العملية السطو.