الوادي..هذه حافلات النقل الحضري العمومي بالولاية المنتدبة المغير

تعرف حافلات، تقوم بنقل التابعة للمدرسة العمومية للنقل الحضري بالولاية المنتدبة المغير وضعية كارثية جراء انعدام الصيانة.

وجعل الوضع المواطنين يشتكون،من حالة الحافلات التي تدخل الحرارة والبرد شتاء، أين يبقى إعادة زجاجها كأمر بسيط غائب منذ سنة.

كما عبر السكان على غضبهم، لأن حافلتين فقط التي تقوم بتغطية النقل في جل مدينة بحجم الولاية المنتدبة المغير وهو مايجبرهم على استخدام الكلوندستا في تنقلاتهم .

كما تساءل سكان الولاية المنتدبة المغير وكذا عاصمة الولاية على المعايير في تزويد الولاية بحافلات غير مكيفة في ولاية جنوبية يفوق درجات الحرارة الـ 50 في فصل الصيف بينما في عدد من الولايات الشمالية تزود بحافلات مكيفة .

وتبقى هذه الوضعية تؤرق سكان الولاية في انتظار ايجاد حلول لصيانة حافلتين او تكييفها لخدمة المواطن.