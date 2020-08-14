الوادي.. هذه حقيقة صورة اليد المقطوعة المرمية في الطريق

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ليد بشرية مقطوعة ومرمية بجانب الطريق بولاية الوادي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “النهار أن لاين” على أن الخبر المتداول بقوة في شبكات التواصل الإجتماعي ونشر صورة اليد المقذوعة حقيقية وتعود لشخص بترت يده خلال حادث مرور وقع اليوم الجمعة.

حادث المرور وقع بالطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط ببلدية حاسي خليفة شرق ولاية الوادي.

وانتشرت الصورة لليد المبتورة تزامنا مع انتشار أشكال الجريمة آخرها كانت جريمة قتل شاب بالسيف على يد شخصين.

واستغل بعض النشطاء الحادثة لالتقاط صورة اليد خلال الحادث ونشرها، فيما تم نقل المصاب على جناح السرعة للإستعجالات الطبية وتم التكفل بحالته ولا تستدعي الخوف حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة تفاصيل حادث المرور .