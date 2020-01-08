الوادي.. هلاك شخصين وإصابة آخر في إصطدام سيارة بشاحنة مقطورة

خلف حادث إصطدام بين سيارة من نوع وشاحنة مقطورة لنقل البضائع، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة آخر، بولاية الوادي.

الحادث الذي على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين الوادي وبسكرة في ببلدية الحمراية.

وخلف الإصطدام قتيلان يبلغان من العمر 20 و25 سنة لفظا أنفاسهما في عين المكان متأثرين بقوة الصدمة فيما تم إسعاف وتحويل الجريح إلى الاستعجالات الطبية بقمار.

فيما نقلت جثتي الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بن عمر الجيلاني.

وفتحت عناصر الدرك تحقيقًا معمقًا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.

في حين يُعد الطريق المذكورة كارثيًا لكثرة التموّجات والحفر التي يحويها.

ويعد الطريق الشريان الوحيد الذي تدخل منه آلاف المركبات يوميًا وبات يلقب بطريق الموت بإمتياز فيما تبقى السلطات تتفرج في مطلب إزدواجيته وتحسينه المؤجلة إلى إشعار غير معلوم.