الوادي: هلاك طفلة بصعقة كهربائية ببلدية حاسي خليفة

لقيت براءة تبلغ من العمر 10سنوات حتفها بصعقة كهربائية بحي الشوائحة ببلدية حاسي خليفة.

تفاصيل الحادث المميت تعود الى تنقل الطفل بالقرب من المنزل وبمجرد إقترابها وملامسة عمود الكهربائي لتصعق تلفظ انفاسها الاخيرة في عين المكان.

أين تدخل اعوان الحماية المدنية لوحدة حاسي خليفة لاجلاء الجثة لمصلحة حفظ الجثث.

وفتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا حول الحادث المييت.

للاشارة تعتبر هذه الحالة الثالثة في ظرف ثلاثة ايام حيث تكررت اكثر من مرة وهو ما يطرح علامات الاستفهام حولها.

وحول مدى عملية الصيانة خاصة في الاعمدة التي يتم فيها تركيب الانارة العمومية.