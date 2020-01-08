الوادي.. هلاك 18 شخاص وأزيد من 400 جريح في حوادث مرور خلال سنة

لقي 18 شخصا مصرعه، فيما جُرح 403 أخر بجروح مختلفة، في حوادث مرور متفرقة، وقعت بإقليم ولاية الوادي.

وحسب حصيلة سجلّتها مصالح أمن الولاية، فإنّ حوادث المرور بالوسـط الحضري خلال سنة 2019، أسفرت عن مقتل 18 شخضا وإصابة 403 آخر.

وقد تم إحصاء حوادث المرور، في الفترة الممتدة من الفاتح 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الفارطة.

والتي مست الوسط الحضري على مستوى كامل الإقليم الترابي للولاية، قد تسبب في مقتل 18 شخصا وإصابة ما يفوق 400 آخر.

وأضافت ذات الحصيلة، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور، يعود للعنصر البشري في غالب الأحيان.