الوادي .. هلع بعد سرقة أربع مركبات في يوم واحد

أحدثت سرقة اربع مركبات من عدد من بلديات ولاية الوادي، اليوم فقط حالة من الهلع في اوساط اصحاب السيارات .

اين تم سرقة مركبة من “رونو سيمبول” من الطالب العربي، اضافة إلى سيارة “هيونداي اكسنت” من بلدية سيدي عون شرق الولاية.

اضافة الى سرقة “ديافام” بسوق المواشي، فيما ختمت بسرقة مركبة من حاسي خليفة والتي انقلب سارقها في الطريق المؤدي إلى بلدية قمار.

فيما شهدت عمليات سرقة أخرى في الأيام الماضية ووصولا إلى حد الإعتداء وسلب مركبات .

فيما طالب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بضرورة تركيب شريحة “جي بي اس” لمعرفة موقع المركبة في حالة سرقتها .

و طالب العديد من المواطنين بتسليط أقصى العقوبات لردع هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في الولاية .