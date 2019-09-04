الوادي : ورشات البناء تعلق دخول تلاميذ متوسطة بلابل ببن قشة

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الوادي : ورشات البناء تعلق دخول تلاميذ متوسطة بلابل ببن قشة
بقلم عبد العالي رحومة

تميز الدخول المدرسي للموسم الحالي في تعليق الدخول بمتوسطة المجاهد بلابل قويدر فرع قرية الدويلات بلدية بن قشة الحدودية.

وهذا بعد التأخر في وتيرة الاشغال أين تحوّلت المؤسسة الى ورشة مفتوحة على الهواء الطلق وهو ما يعرقل السير الحسن للدخول المدرسي.

وضع تشابه في المتوسطة الام بمقر البلدية الذي لم يلتحق تلاميذها للدراسة .

كما زاد الطينة بلة هو عدم التحاق الطواقم الادارية والبيداغوجية لذات المؤسسات بسبب رفض اغلب الاساتذة التنقل لمنطقة شبة معزولة.

للاشارة فان تاخر الاشغال في عشرات المؤسسات في جل بلديات الولاية شكل شلل تام في مؤسسات بسبب رفض الاولياء التحاق ابناءهم في مؤسسات مفتوحة على الورشات.

اضافة الاكتظاظ الرهيب داخل الاقسام، واعتماد نظام الدوامين والافواج المنتقلة، والملاحق، التي لم تعد قادرة على احتواء ازيد من 237 ألف تلميذ.

في ظل تجميد المشاريع في السنوات الفارطة وعدم مواكبة الوزارة لطلبات الولاية في استحداث مؤسسات جديدة.

وهو ما ساهم في تذيل ولاية الوادي النتائج في المسابقات الوطنية .


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