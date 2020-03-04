الوادي: وضع حد لنشاط شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجامعة

نجــح عناصـر أمــن دائرة جامعة بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من شخصين في العقدين الثاني والثالث ينحدرون من إحدى البلديات المجاورة يمتهنون ترويج المخدرات، وحجز كمية من الكيف المعالج.

تعود وقائع القضية إلى توقيف عناصر المصلحة لسيارة سياحية مشبوهة على متنها شخصين بالحاجز الأمني الثابت بالطريق الوطني رقم 03.

ليتم إخضاع كل من المشتبه فيهما المركبة للتفتيش الدقيق الذي أسفر عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 36.2 غرام كانت مخبئة بسترة أحد المشبوهين.

وخلال العملية تم حجز 6 أسلحة بيضاء “كيتار” كانت موضوعة داخل السيارة.

تم إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عمن تهمة قضية حيازة المخدرات قصد البيع بطريقة غير شرعية.