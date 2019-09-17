الوادي : وفاة أم لأربعة أبناء بصعقة كهربائية بقرية الخبنة

لقي ربة بيت في العقد الرابع من العمر وام لاربعة ابناء حتفها بصعقة كهربائية داخل منزلها العائلي بقرية الخبنة بلدية النخلة جنوب عاصمة الولاية الوادي.

وحسب مصادر النهار ان السيدة كانت تهم في استعمال المضخة الكهربائية للماء والتي سعقها ووارداها جثة هامدة.

فيما تم تحويلها للاستعجالات الطبية لمحاولة انقاذها الا انها فارقت الحياة . وفتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحاظث المميت.

للاشارة قان الصعقة الكهربائية خلف ازيد من 18 حالة وفاة خلال الثلاثة اشهر الفارطة وهو ما يستدعي التفكير الجدي في مثل هكذا حوادث مستقبلا .