الوادي..وفاة أم وإبنها في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3 بأم الطيور (صور)

لقيت إمرأة وابنها مصرعهما، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بمفترق الطرق المؤدي لبلدية أم الطيور بالوادي.

تفاصيل هذا الحادث ترجع الى صعوبة الدخول الى الطريق الوطني، سواء من جهة الطريق الشمالي او الجهة الجنوبية.

أين فقد السائق السيطرة على سيارته بعد أم تم حشرها من طرف أخرى، الأمر الذي جعله يصطدم بعمود اسمنتي.

وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة الأم 54 سنة وإبنها 21 سنة وجرح الأب السائق، لتتدخل عناصر الحماية المدية لنقل الضحايا الى الإستعجالات الطبية ببلدية أم الطيور.

في حين فتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل هذا الحادث المميت.