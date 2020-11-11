الوادي.. وفاة المجاهد علي خشيبة عن عمر يناهر 118سنة

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الوادي.. وفاة المجاهد علي خشيبة عن عمر يناهر 118سنة
بقلم عبد العالي رحومة

توفي اليوم الأربعاء المجاهد علي خشيبة عن عمر يناهز 118 سنة بولاية الوادي ونحن في شهر الثورة المظفرة.

وولد المجاهد علي خشيبة خلال 1902، ويعد من أكبر مجاهدي المنطقة، ينحدر من أسرة ثورية محافظة يمارسون الفلاحة.

وحفظ القرآن على يد والده، كما إلتحق بالثورة التحريرية سنة 1956، هو والبعض من المجاهدين، كان عضو في المنظمة السرية المدنية.

وكان الرمجاهد الراحل مهمته جمع السلاح وتمويل المجاهدين في المنطقة.

ألقي عليه القبض من طرف الإستعمار الفرنسي وسجن لمدة 10 أشهر تعرض لكافة أنواع التعذيب وكسر أحد أضلعه.

يغادرنا المجاهد اليوم عن عمر يناهز 118سنة تاركا وراءه ارث من البطولات وشهادات حية لم توثق للاجيال القادمة.


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