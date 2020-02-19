الوادي: وفاة المقدم الزاوية القادرية عبد العالي قويدري بدوار الماء الحدودية

توفي المقدم الزاوية القادرية عبد العالي قويدري بدوار الماء الحدودية اليوم في حادث مرور بعين بوخيال الطريق الوطني رقم 16 بإتجاه بلدية الطالب العربي.

الحادث وقع المكان المسمى بعين بوخيال إثر انحراف مركبة من نوع تويوتا هيليكس.

ما خلف وفاة مقدم الزاوية القادرية وعموم شمال افريقيا ببلدية دوار الماء الحدودية الحاج عبد العالي قويدري المدعو علي.

كما تعرض نجلاه الى اصابات خفيفة تم نقلهم للاستعجالات الطبية بالطالب العربي .

الحاج عبد العالي قويدري بن فرج من مواليد خلال 1946 بالرباح، من أعيان الشريط الحدودي ومقدم وناشط في خدمة العمل التطوعي والخيري سخر حياته لصون البلاد وخدمة للقرآن الكريم والدين .