الوادي.. وفاة خمسيني في ظروف غامضة بالرقيبة

لقي شخص في الخمسينيات من عمره حتفه في ظروف غامضة بمنطقة الرقيبة بولاية الوادي.

حيث اكتشف المارة، صبيحة اليوم الجمعة، جثة خمسيني متوفي بالقرب من مزرعته بحي النصر ببلدية الرقيبة المعروف “بساحة الحفلة”.

المتوفي أب لثماني أطفال معروف بالجهة.

وباشرت عناصر الدرك الوطني فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادث وتفاصيله، فيما تم رفع الجثة للتشريح من طرف أعوان الحماية المدنية لوحدة الفولية بالرقيبة، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

من جهتها لم تؤكد أي جهة أن سبب الوفاة صعقة كهربائية، خاصة أن المكان لا يحتوي على أي كابل كهربائي، فيما يرجح أنّ تكون سكتة قلبية السبب في الموت حسب المعلومات الواردة لـ “النهار”.