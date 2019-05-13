الوادي:  وفاة رئيس فرقة الجمارك في انحراف مركبته بالطريق الوطني رقم 03

لا يزال ارهاب الطرفات يحصد الابرياء عبر طريق الموت رقم 03 في شقه الرابط بين بسكرة وورقلة مرورا بالوادي والولاية المنتدبة المغير تحديدا.

اين لقي وليد بوليفة ضابط الرقابه ورئيس فرقة المتعددة المهام بإسطيل بالوادي حتفه في حادث مرور مروع بعد انحراف مركبته عبر طريق الموت رقم 03 الرابط بين اسطيل وجامعة.

الحادث يعود بعد ان حضر المتوفي الفطور مع زملاءه وهم بالتنقل الى بيته العائلي اين انخرفت سيارته بكارثية الطريق وهو ما اودى بحياته رغم تدخل اعوان الحماية المدنية، والتي نقلت للاستعجالات الطبية بالمغير.

وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث المميت.

للاشارة فان الطريق شكل موجة احتجاجات عارمة في الاونة الاخيرة بعد تزايد عدد الوفيات نظرا لاهتراءه وكثرة الحركة بيه ويهد شريان اقتصادي الذي يربط عاصمة النفط حاسي مسعود بكل ولايات الشمال .