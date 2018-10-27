الوادي : وفاة ستينية بلسعة عقرب

لقيت ليلة الجمعة عجوز حتفها، بعد تعرضها للسعة عقرب أودت بحياتها بمسكنها بحي 17 أكتوبر المعروف بحي ”الجدلة” بعاصمة ولاية الوادي.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الضحية في الستينيات من العمر، تعرضت للسعة العقرب في الليل، ما جعل مهمة نقلها إلى الاستعجالات الطبية تتاخر .

حيث تم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي،حيث بمجرد وصولها إلى المستشفى، دخلت في غيبوبة بفعل انتشار السم في كافة الجسم، لتفارق الحياة بعد ذلك بقليل .

والجدير بالذكر أن عدد الوفيات باللسع العقربي بولاية الوادي، بلغ خمس حالات .