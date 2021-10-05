الوادي: وفاة شابين بصعقة كهربائية داخل بئر ببلدية قمار

لقي شابين حتفهما داخل بئر بسبب إصابتهما بصعقة كهربائية داخل أحد المزارع الفلاحية المتواجدة بين بلديتي الدبيلة وحساني عبد الكريم بولاية الوادي.

الشابين ينحدران من قرية غمرة كان يعملان في صيانة المضخات. فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث. وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.

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