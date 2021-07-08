الوادي: وفاة شاب إثر اصطدام بين دراجة نارية وسيارة

خلّف فجر اليوم الخميس حادث مرور مروّع ومميت بولاية غرداية وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 48 في شقه الرابط بين ولايتي الوادي وبسكرة .على بعد 20 كلم من الوحدة الحمراية باتجاه بسكرة. أين تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة بالحمراية من أجل إجلاء الضحية لمصلحة حفظ الجثث. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيق معمق لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث المميت.