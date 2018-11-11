الوادي.. وفاة شاب في إصطدامه بقطار في المغير

لقي الشاب بوليفة في العقد الثاني من العمر حتفه بعد ان حادث مرور ماساوي بعد اصطدام مركبته من نوع ديافام بقطار كورديا بالولاية المنتدبة المغير شمال عاصمة الولاية الوادي.

أين كان يقطع السكة الغير محروسة ليتفاحا بدهيه من قبل القطار ليتم تحويله على جناح السرعة للاستعجابات الطبية التي مكث فيها أزيد من 20 يوما على الاقل ليلفظ انفاسه فيها متاثرا بحجم الاصطدام.

وتعد مثل هذه الحوادث ليست الاولى من نوعها بل باتت بشكل مستمر وهو ما اودى بحياة الكثير من الاشخاص في ظل عدم ادراج ممرات محروسة بالمنطقة،

إضافة إلى تغطية السكة الحديدية بالاعشاب الضارة الطويلة التي تحجب الرؤية.

وأشار مصادر النهار ان ميزانية خاصة ودراسة معنقة لانجاز ممرات محروسة بذات الجهة والتي لم ترى النور منذ سنوات.