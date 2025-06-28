الوادي.. وفاة شاب في انحراف مركبة ببلدية البياضة

تدخلت أعوان الحماية المدنية بالوادي ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالرباح مساء اليوم لأجل حادث مرور خطير بالطريق الولائي 403.

تمثل الحادث في انحراف سيارة من نوع “سيتوران سيليزي”، وإصطدامها باللافته على الرصيف ثم الاصطدام بعمود للإنارة العمومية وسط محور الدوران حي 05 جويلية بلدية، دائرة البياضة .

الحادث أسفر على جريح عمره 22 سنة تعرض لإصابات بليغة قدمت له الاسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلائه من طرفنا للمستشفى أين فارق الحياة متأثرا باصاباته.