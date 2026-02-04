الوادي.. وفاة شاب وإصابة آخر في اصطدام بين سيارتين بأميه ونسة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي، مساء اليوم، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الرابط بين قريتي هريويلة وبوقفة ببلدية ودائرة أميه ونسة.

تمثل الحادث في اصطدام مباشر بين مركبتين، الأولى نفعية من نوع هيلوكس، والثانية سياحية من نوع أكسنت.

أسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بعين المكان، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

إصابة شخص آخر، تم إسعافه في عين المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث المميت .