الوادي.. وفاة شخص اثر إنحراف مركبة عبر الطريق دوار الماء النخلة

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور تمثل في انحراف وإنقلاب مركبة من نوع هونداي اكسنت عبر الطريق الرابط بين بلديتي دوار الماء الحدودية والنخلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اجلاء الضحية لمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث.

هذا ويعرف المحور المروري تراكم كبير الرمال والذي فرض غلق كلي والسير عليه لمسار واحد بعد فكه جزئيا.

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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.

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