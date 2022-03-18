الوادي..وفاة شخص اثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

لقي شخص يبلغ 46 سنة مصرعه، اثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع سمبول ودراجة نارية من نوع “ليفان” على مستوى الطريق الرابط بين بلدية ورماس ومفترق الطرق الغزال الذهبي في ولاية الوادي.

هذا وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقمار، من اجل هذا الحادث والذي خلف حالة وفاة في عين المكان نتيجة احتراق الضحية جراء إنفجار خزان الوقود والإصطدام.

طالع أيضا: الوادي.. توقيف شبكة إجرامية وحجز 4 كلغ كيف معالج

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات. وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة. وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية. طالع أيضا الوادي: الشرطة توقف شخصين وتحجز 4500 قرص مهلوس طالع ايضا تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي. سابقا وفي عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط مروجين للمؤثرات العقلية. وحجز كمية إجمالية قدرت بـ 4500 قرص. وحسب بيان لأمن مصالح الوادي، فإن العملية الأولى قام بها عناصر المصلحة عقب إستغلال لمعلومات تفيد بحيازة شاب في العقد الثالث من العمر لمؤثرات عقلية، تقدر كميتها بـ 2700 قرص. ليتم وضع خطة أفضت إلى توقيفه. بالإضافة كذلك إلى وحجز الكميات المذكورة مخبأة بإحكام في مكان باحد الاحياء السكنية بعاصمة الولاية. كما جاء في عملية أخرى وبعد استغلال لمعلومات مسندة بعمل ميداني، تمكنت ذات المصلحة من حجز 1800 قرص على متن مركبة سياحية بالوادي. وتوقيف مشتبه فيه بصدد نقل هاته المواد إلى ولاية شمالية. ليتم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

رابط