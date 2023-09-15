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أخبار الجزائر

الوادي.. وفاة شخص في حادث مرور ببلدية البياضة

بقلم النهار أونلاين
الوادي.. وفاة شخص في حادث مرور ببلدية البياضة
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لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم، في حادث مرور على مستوى الطريق الرابط بين المكان المسمى النخلة والوادي بلدية و دائرة البياضة

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها ،مساء اليوم، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وجرار على مستوى الطريق الرابط بين المكان المسمى النخلة والوادي بلدية و دائرة البياضة.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف  وفاة شخص تم نقله لمصلحة حفظ الجثث و إصابة 2 أخرين تم اسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي.

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