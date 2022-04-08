الوادي: وفاة شخص في حادث مرور

خلف حادث مرور مروع في حدود الساعة 20 و 08د بالطريق الوطني رقم 48 بشقة المار ببلدية الحمراية، قتيل متوفي في عين المكان، و4جرحى متفاوتي الخطورة.الحادث تمثل في إصطدام بين مركبة سياحية تعمل نقل حضري ومركبة نفعية رونو ماستر.

أين تم تدخل اعوان الحماية المدنية لنقل الجثة وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين ونقل على جناح السرعة للاستعجالات الطبية. فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بولاية الأغواط.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني في بيان لها. فقد تم تسجيل حادث المرور في مفترق الطرق ببلدية تاجموت دائرة عين ماضي بين سيارتين سياحيتين.

كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. فيما تم توفير سيارتي إسعاف بالإضافة إلى شاحنة إطفاء.

الوادي: توقيف شخصين و حجز 3270 قرص مهلوس

تمكنت عناصر أمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة، مع توقيف المتورطين.

وفي هذا السياق حجزت عناصر أمن دائرة أميه ونسة 3270 قرص مهلوسـ بعد استغلال لمعلومات حول محاولة شخصين نقل كمية من الأقراص المهلوسة بإستعمال مركبة إلى إحدى الولايات الشمالية.

ليتم وضع خطة أمنية أسفرت عن تحديد مسارها و توقيفها، ما مكن من حجز 3270 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء المركبة.

هذا و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.