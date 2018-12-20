الوادي.. وفاة طفلة 7 سنوات ونجاة طفل إثر سقوط جدار بواد العلندة

لقيت الطفلة عبير تبلغ من العمر 7 سنوات حتفها تحت اكوام الحجارة بعد سقوط جدار منزلهم المبني بالجبس المتواجد في قرية الخبنة الصفراء بلدية وادي العلندة غرب عاصمة الولاية الوادي.

في حين نجا ابن عمها باعجوبة من تحت بعد اخراجه من الانقاذ اين تدخلت اعوان الحماية المدنية بامية ونسة يتم تحويل المتوفية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني في وتم تقديم الاسعافات الاولية وتحويل الطفل الى استعجالات اميه ونسة ومن ثما الى عاصمة الولاية والتي تعرف حالته استقرارا حسب مصدر طبي للنهار .

وارجع سبب الحادث الى قيام والد الضحية الى هدم غرفة بالجبس المحلي بطريقة تقليدية بعد ان تعذر عليه ايجاد جرافة لذلك . واثناء لعب الاطفال ودخولهم للمنزل انهار عليه الجدار بشكل مفاجا . وفتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت .