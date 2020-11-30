الوادي: وفاة طفل بصعقة كهربائية بالطالب العربي الحدودية

لقي طفل يبلغ من العمر 12سنة حتفه بصعقة كهربائية باحد الاعمدة الكهربائية وسط بلدية الطالب العربي الحدودية.

تفاصيل الحادث يؤكد صعود الطفل للعمود الكهربائي لربط خيط للعب به كارجوحة بعمود للضغط العالي الالذي يربط بلديتي الطالب العربي بدوار الماء، ليصعق بالكهرباء وترديه جثة هامدة في عين المكان.

اين تدخلت اعوان الحناية المدنية وتم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الطالب العربي.

فيما تم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.

وتنتشر في ولاية الوادي مثل هذه الارجوحات الخطرة في كل مكان اين يقوم الابناء بربط الرباط الذي يجمع حجر الياجور المخصص للبناء في أعلى الاعمدة ويقومون بالدوران حول العمود.

وذلك في ظل قلة المرافق العمومية والحدائق الترفيه في كل قرى وبلديات الولاية.